- Stan kuracjuszy zakażonych koronawirusem, przewiezionych z sanatorium w Ciechocinku jest dobry — poinformowała rzeczniczka jednoimiennego szpitala zakaźnego w Grudziądzu.

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem łącznie 21 kuracjuszy. We wtorek wieczorem Uzdrowisko Ciechocinek przekazało w komunikacie, że znane są już wszystkie wyniki badań i liczba ta się nie zwiększyła. - Łącznie wynik pozytywny uzyskało 21 pacjentów, a wśród zakażonych nie ma pracowników szpitala uzdrowiskowego. Wszystkie osoby, które uzyskały wynik pozytywny zostały przetransportowane do izolatorium w Grudziądzu - podało Uzdrowisko Ciechocinek SA.O zakażeniu pierwszej kuracjuszki z Ciechocinka informowaliśmy w piątek. Łącznie wymazy do badań pobrano od 286 kuracjuszy i 44 osób z personelu.