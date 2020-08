Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 łącznie 21 kuracjuszy — poinformowało Uzdrowisko Ciechocinek SA. Od poniedziałku (24.08) do wtorku (25.08.) liczba chorych na COVID-19 wzrosła o 10 osób.

- Na ten moment wśród zakażonych nie ma ani jednego pracownika - poinformowało uzdrowisko. Zakażeni są kuracjusze ze Szpitala Uzdrowiskowego nr 4.W dalszym ciągu nie ma jeszcze wyników badań na obecność koronawirusa SARS CoV-2 z wymazów 69 osób.PAP poinformowała w piątek (21.08.), o zakażeniu pierwszej kuracjuszki z Ciechocinka, w poniedziałek (24.08.) burmistrz miasta Leszek Dzierżewicz przekazał informację o kolejnych 10 zakażeniach.Łącznie wymazy do badań pobrano od 286 kuracjuszy i 44 osób z personelu. Do tej pory potwierdzono zakażenie 21 osób.W poniedziałek uzdrowisko informowało o przetransportowaniu osób zakażonych do izolatorium w szpitalu w Grudziądzu.