Marek Gralik, kujawsko pomorski kurator był gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK. Uspokajał, że nauka w szkole powinna być bezpieczna, co wynika z badań naukowych i raportu Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

- Z tego raportu, który mówi o dzieciach w środowisku szkolnym, a przez dzieci się rozumie osoby od zera do 18 roku życia, wynika że w krajach Unii Europejskiej, tzn. europejskiego obszaru gospodarczego, i również w Wielkiej Brytanii, odnotowywany jest bardzo mały odsetek przypadków Covid-19 wśród dzieci, to jest poniżej 5%. Nie zanotowano żadnych poważnych ognisko koronawirusa w szkołach, i co jest ważne, co chyba uspokoić powinno wszystkich rodziców, nie zanotowano żadnego przypadku przekazywania koronawirusa przez dziecko innemu dziecku - mówi Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty, gość Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.