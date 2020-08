Osobowy mercedes uderzył w autobus komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Ranny jest jeden z pasażerów. - Świadkowie twierdzą, że kierowcy dwóch samochodów ścigali się na ulicach Bydgoszczy – mówią nieoficjalnie strażacy.

Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy. Autobus komunikacji miejskiej (Irex Trans) stał na przystanku, gdy w jego tył uderzył osobowy mercedes. Z uszkodzonych pojazdów wyciekły płyny eksploatacyjne. Poszkodowany został jeden z pasażerów autobusu - trafił do szpitala na dokładne badania. Pomocy medycznej udzielali mu ratownicy medyczni.- Najprawdopodobniej dwa samochody brały udział w wyścigu po ulicach miasta – mówią nieoficjalnie strażacy. - Wielu świadków to potwierdza, mówią też, że kierowca mercedesa po uderzeniu w autobus zaczął pieszo uciekać. Zatrzymał go jeden z pasażerów.Jak doszło do wypadku – wyjaśniają policjanci.