Pijany kierowca, który potrącił w niedzielę, 23 sierpnia, grupę pieszych na osiedlu JAR w Toruniu, został zatrzymany. Prokuratura w pierwszej kolejności chce przesłuchać osoby poszkodowane i czeka na dokumentację medyczną dotyczącą skali obrażeń rannych.

Dopiero zgromadzony materiał dowodowy pozwoli śledczym ocenić, z jakim zdarzeniem mają do czynienia i postawić mężczyźnie zarzuty.Polskie Radio PiK dowiedziało się także, że będzie dodatkowe zabezpieczenie dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Strobanda i Watznerodego na osiedlu JAR w Toruniu, gdzie doszło do wspomnianego wypadku. Przypomnijmy, że jest to miejsce, gdzie przed pętlą autobusową urywa się budowany chodnik, a piesi, chcąc nie chcąc, znajdują się na jezdni.- Musimy schodzić w tym miejscu na jezdnię, bo urywa się chodnik - skarżą się mieszkańcy JAR - u. - Nie jest dokończona droga, i my, jako mieszkańcy męczymy się, żeby przejść na przystanek. Bezpiecznie na pewno nie jest...To wielki plac budowy - podkreśla dyr. Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Rafał Wiewiórski, ale przyjrzymy się, co jeszcze można zrobić by poprawić bezpieczeństwo pieszych.- Wprowadziliśmy ograniczenie prędkości, które ma uczulić kierowców. Staramy się zrobić jakieś tymczasowe utwardzenie odsuwające chodnik od pasa jezdni. Niestety, nie będzie to docelowy chodnik, bo on nie może tej chwili postaćKierowca hondy, który potrącił grupę pieszych zostanie przesłuchany po wytrzeźwieniu.