Pijany kierowca staranował czworo przechodniów

Nietrzeźwy kierowca Hondy jadący od strony ul. Grudziądzkiej w Toruniu wjechał w dwie kobiety. Fot. nadesłane

23 sierpnia przy ul. Strobanda na osiedlu Jar w Toruniu doszło do groźnego wypadku. Kierowca Hondy jadący od strony ul. Grudziądzkiej wjechał w trzy kobiety i potrącił starszego mężczyznę.

- Osoby, które zostały potrącone, to kobieta wieziona na wózku oraz prawdopodobnie kobieta, która pchała ten wózek. Obie panie trafiły do szpitala. Towarzyszyła im jeszcze młoda dziewczynka. Mężczyzna który kierował Hondą był pod wpływem alkoholu i miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Decyzją prokuratora 56-letni mężczyzna otrzymał wezwanie i zostanie przesłuchany po wytrzeźwieniu - mówi podinspektor Wioletta Dąbrowska z toruńskiej policji.



Potrącone kobiety doznały licznych złamań. Jedna z nich straciła przytomność. Jak informuje policja, pijany kierowca potrącił również nastolatkę oraz starszego mężczyznę z tej rodziny. Do wypadku doszło w miejscu, gdzie przed pętlą autobusową urywa się budowany chodnik, a piesi chcąc nie chcąc znajdują się na jezdni.