Zawodnicy na trasie, utrudnienia w ruchu

Fot. Wikipedia

W ten weekend w Bydgoszczy i okolicy odbywają się zawody triathlonowe. W związku z tym zmienia się organizacja ruchu. Inaczej pojadą też niektóre tramwaje i autobusy.

W trakcie zawodów wyłączona z ruchu zostanie m.in. ulica Gdańska na odcinku przylegającym do stadionu Zawiszy oraz w Myślęcinku. Poza tym z tymczasowymi utrudnieniami należy liczyć się na ul. Jeździeckiej i drodze przebiegającej przez Niemcz, Żołędowo i Neklę.



Zmiany dotyczą też komunikacji miejskiej. W sobotę (22 sierpnia) od godz. 11:30 do 22:30 oraz w niedzielę (23 sierpnia) od godz. 9 do 13 tramwaje nie będą kursować do pętli Las Gdański. Linie nr 1 i 10 skierowane będą na Bielawy, a linia nr 2 do pętli przy Rycerskiej.



W czasie trwania zawodów wydłużone kursy linii nr 52 do Podkowy i Myślęcinka będą skrócone do pętli Dworzec Leśne. Linia nr 93 będzie kierowana ul. Modrzewiową i Armii Krajowej. Kursy linii nr 94 będą zawieszone, ponieważ jej trasa na długim odcinku na pokrywa się z trasą kolarską, którą wyznaczono z Borówna przez Żołędowo do Myślęcinka. W sobotę zawieszony zostanie też kurs linii numer 98 o godzinie 13:47 z pętli Przylesie do Bożenkowo.