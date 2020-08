W piątek (21 sierpnia) ogłoszono przetarg na budowę nowych mostów nad Brdą pomiędzy ulicami Toruńską i Fordońską. Powstanie torowisko, druga jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy. W ramach zadania wyremontowane zostanie również torowisko w ciągu ul. Perłowej. Jeszcze lepiej skomunikujemy Fordon i Bartodzieje z Kapuściskami i terenami inwestycyjnymi.

Tramwajem z Fordonu na górny taras

Jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy

Wygodne rozwiązania dla pasażerów



Wybór wykonawcy

Lokalizację inwestycji wybrano m.in. w oparciu o wynik konsultacji społecznych. Na budowę nowego połączenia tramwajowego pomiędzy ulicami Fordońską i Toruńską udało zdobyć się wysokie unijne dofinansowanie i opracowano niezbędną dokumentację.Nowa linia tramwajowa wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego nie tylko skróci czas przejazdu pomiędzy Fordonem i Kapuściskami. Odciążone zostaną sąsiednie przeprawy na ul. Wyszyńskiego i Spornej.Przygotowany już projekt zakłada powstanie dwóch konstrukcji o długości około 240 metrów. Jedna dedykowana będzie tramwajom. Torowisko znajdzie się między jezdniami (istniejącą oraz nowobudowaną). Inwestycja pozwoli znacznie lepiej skomunikować Fordon i Bartodzieje z dzielnicami położonymi na tzw. górnym tarasie Bydgoszczy (m.in. Kapuściska, Wyżyny, Wzgórze Wolności) i terenami inwestycyjnymi. Tramwaje zaoszczędzą około 6 minut. Rozwiązanie ułatwi też organizację ruchu tramwajowego na wypadek remontów torowisk na Toruńskiej i Fordońskiej lub w trakcie zdarzeń losowych (np. wypadek).Częścią projektu jest też nowy most drogowy po stronie wschodniej. Znajdą się na nim dwa pasy ruchu. Obok powstanie też ciąg pieszo-rowerowy. Wraz z inwestycją przebudowane będą też skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego z Fordońską oraz Toruńską. Wokół skrzyżowania z ul. Fordońską ścieżki rowerowe powstaną po stronie południowej i zachodniej umożliwiając bezpieczny przejazd na najważniejszych kierunkach. Projektant zaplanował też połączenie dróg rowerowych z jezdniami ulicy Fordońskiej. Docelowo główną arterią dla rowerzystów na osi wschód-zachód ma stać się trasa poprowadzona wzdłuż brzegu Brdy. Stąd między innymi powstanie w rejonie mostów nowy ciąg pieszo-rowerowy w kierunku rzeki.Częścią projektu jest też rozbudowa rozjazdów w rejonie skrzyżowania ul. Toruńskiej z Perłową. Przy przebudowywanych skrzyżowaniach będą lokalizowane nowe przystanki tramwajowe z peronami dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Perony będą wyposażone w ekrany LCD z rozkładami jazdy. Dodatkowymi elementami inwestycji są też przebudowa torowisk wzdłuż ul. Perłowej. Zakładamy, że w inwestycja będzie prowadzona pod ruchem tramwajowym na ul. Fordońskiej i Toruńskiej. Zależy nam na ograniczeniu utrudnień w trakcie inwestycji do minimum. Dlatego duża część prac będzie mogła odbywać się poza istniejącym pasem drogowym.Prace nad projektem zostały już zrealizowane. Teraz ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w przyszłym roku. Potrwają one około 2,5 roku. Wcześniej miasto podpisało umowę na dofinansowanie zadania środkami unijnymi na poziomie 48 mln zł. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierować będziemy się ceną oraz terminem wykonania zadania (dodatkowe punkty za jego skrócenie do 26 miesięcy).