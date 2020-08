Osoba ta została przekazana do Izolatorium w Grudziądzu. Fot. Arch/PAP/Artur Ryszka

Według komunikatu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy jest jeden potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w sanatorium w Ciechocinku na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Osoba ta została przekazana do Izolatorium w Grudziądzu. Pracownicy i kuracjusze tego sanatorium (ok. 300 osób) zostali objęci kwarantanną. Część przebywa na kwarantannie w budynku sanatorium, część na kwarantannie domowej. Zostały pobrane wymazy do badań molekularnych od wszystkich osób.