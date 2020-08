Prawie 4 miliony złotych wynosi kwota odszkodowań, które miasto Bydgoszcz musiało wypłacić osobom eksmitowanym, za niezapewnienie im lokali socjalnych.

Chodzi o okres od początku 2016 r. do końca czerwca 2019 r. Pod koniec ubiegłego roku sprawę zapewnienia mieszkańcom lokali socjalnych przez gminy w całej Polsce kontrolowała Najwyższa Izba Kontroli. W Kujawsko-Pomorskiem skontrolowano Bydgoszcz i Ciechocinek.3 miliony 843 tysiące złotych - to koszty, które miasto musiało ponieść z powodu niewywiązywania się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych osobom eksmitowanym, którym wyrok sądowy zapewniał prawo do lokalu zastępczego. Wymieniona kwota obejmuje należność główną, ale też odsetki oraz koszty sądowe. O wynikach kontroli mówi Oliwia Bar z bydgoskiej delegatury NIK.- Według naszych ustaleń, dochody z czynszów zasobu mieszkaniowego miasta Bydgoszczy wystarczały wyłącznie na bieżące utrzymanie i drobne naprawy budynków i lokali komunalnych. Taka sytuacja występowała pomimo stopniowego zwiększania stawki czynszu w lokalach komunalnych. W celu pokrycia niedoborów oraz prowadzenia inwestycji, miasto wykorzystywało między innymi dochody z wynajmu lokali użytkowych i sprzedaży nieruchomości. Prowadzenie inwestycji wspierały także środki zewnętrzne między innymi z funduszu dopłat.Kontrola NIK w Bydgoszczy wykazała przy okazji, że podczas publikacji list oczekujących na mieszkanie socjalne doszło do naruszenia przepisów RODO.- Oprócz imienia i nazwiska podano również informacje o przeciętnym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym - mówi Oliwia Bar.