42-letnia mieszkanka podnakielskiej wsi usłyszała zarzuty za znęcanie się nad zwierzętami po tym, jak wyrzuciła do ogólnodostępnego kosza na odpady 5 szczeniąt. Psiaki od pewnej śmierci uratował sąsiad kobiety, którego zaniepokoiło zachowanie psiej mamy. Podejrzanej grożą 3 lata więzienia.

Zdarzenie miało miejsce w środę (19.08.20). Krótko po godzinie 13 nakielska policja została powiadomiona przez miejscową Straż Miejską o tym, że w miejscowości Olszewka do śmietnika zostały wyrzucone szczeniaki.Policjanci ustalili, że tak naprawdę alarm podniosła psia mama. Kiedy jej nieodpowiedzialna właścicielka zapakowała szczeniaki do worka i wyniosła na śmietnik, suka tak głośno szczekała i biegała w okolicy zbiornika na odpady, że zwróciła na siebie uwagę czujnych sąsiadów. Jeden z nich postanowił sprawdzić co zostało wyrzucone. Wtedy okazało się, że w jednym z worków było 5 szczeniąt.Świadek wyjął zwierzęta i natychmiast zaalarmował Straż Miejską, a ci policję. Jednodniowe szczenięta wraz z matką zostały przewiezione przez strażników do weterynarza, a mundurowi zatrzymali 42-letnią właścicielkę psów. W chwili zatrzymania kobieta miała w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu i trafiła do policyjnego aresztu.Po wytrzeźwieniu podejrzana usłyszała zarzuty za znęcanie się nad zwierzętami i decyzją prokuratora objęta została policyjnym dozorem.Cudem uratowane zwierzaki i ich matka zostały decyzją administracyjną odebrane kobiecie, pozostają teraz pod opieką strażników miejskich i mają się dobrze.42-latka za swój czyn odpowie przed sądem i grozi jej kara do 3 lat więzienia.