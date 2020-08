Jan Krzysztof Ardanowski: Człowiek powinien służyć pewnej wizji

- Jestem ministrem 2 lata i 2 miesiące i to nie jest tak, że mogę zakładać, że będę nim do emerytury - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski./fot. Archiwum

- Jestem szczęśliwy, że mimo mało optymistycznych zapowiedzi tegoroczne zbiory, a także wyniki eksporterów polskiej żywności są dobre i uszanuję każdą decyzję w sprawie swojej przyszłości w rządzie - tak na antenie Polskiego Radia PiK Jan Krzysztof Ardanowski skomentował doniesienia medialne na temat jego możliwej dymisji.

Posłuchaj Rozmowy Dnia z Janem Krzysztofem Ardanowskim

- Jestem ministrem 2 lata i 2 miesiące i to nie jest tak, że mogę zakładać, że będę nim do emerytury. Wydaje mi się, że coś tam przyzwoitego w tym rolnictwie przez te 2 lata uczyniłem. Jeżeli będzie konieczna zmiana, przecież nie będę w żaden sposób walczył czy upierał. Człowiek powinien służyć pewnej wizji, pewnej idei, pewnym sprawom, do których jest przekonany, a nie podnosić za bardzo swojej personalnej wartości czy umiejętności - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.