O finansowe wsparcie Polaków - i nie tylko Polaków - na Białorusi apeluje Fundacja Prawa, Nauki i Przedsiębiorczości. Członkowie tej bydgoskiej organizacji od 11 lat pomagają naszym rodakom zza wschodniej granicy zawożąc tam m.in. paczki z żywnością.

Tym razem - z powodu pandemii i niepewnej sytuacji politycznej w tym kraju - proszą, by nie przekazywać darów rzeczowych lecz pieniądze, które będą mogły być wykorzystane w każdej chwili - chociażby na pomoc uciekającym przed białoruskim reżimem.- W tej chwili nie do końca wiemy, jaka będzie możliwość. Wiemy, że granica jest otwarta, ale Polaków nie wpuszczają. Nie w oparciu o jakieś prawo, ale w obawie, że jedziemy tam wesprzeć Białorusinów w walce. Takie informacje swoimi kanałami zdobyłem. Nie wiemy, jak sytuacja się potoczy. Jeśli naród wygra, już, teraz, to pewnie będziemy wozić paczki, ale jeśli, czego nie życzę, sytuacja potoczy się inaczej, będą pewnie tacy, którzy w Polsce się schronią, będą próbowali uciec od tego, co tam się dzieje. Będzie trzeba im pomóc. A jak będziemy mogli, to my pojedziemy tam (...) - mówi Krystian Frelichowski.Więcej w materiale Elżbiety Rupniewskiej.