Nowa karetka i remont starej części szpitala to od dawna oczekiwane przez mieszkańców powiatu mogileńskiego inwestycje. Ich realizacja stała się możliwa dzięki skierowanemu do służb medycznych unijnemu programowi ograniczania negatywnych skutków COVID-19.

- Potrzebujemy nowego i nowoczesnego sprzętu. Jeździmy na kursy, żeby ten sprzęt poznawać i wykorzystywać. Nową karetkę mamy już w Mogilnie, będziemy z niej korzystać - oby jak najmniej - ale będziemy korzystać - powiedział Maciej Sędzikowski, ratownik medyczny.- Łącznie 130 mln zł przeznaczonych na sektor zdrowia z pieniędzy unijnych, 11 ambulansów, z czego jeden trafił właśnie do Mogilna - podsumowuje Elżbieta Piniewska, przewodnicząca sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.- Dzisiaj jest jeszcze jedna ważna uroczystość. To podpisanie umowy na remont starego budynku szpitala. To też było marzenie mieszkańców - dodał Bartosz Nowacki, starosta mogileński.- Szukaliśmy źródła pozyskania środków na ten remont. Okazało się, że może w tym pomóc „program covidowski” i z niego skorzystaliśmy. Do końca roku oddział wewnętrzny powinien już działać w nowych warunkach - powiedziała Ewa Bąk-Woźniakiewicz, dyrektor SP ZOZ w Mogilnie.Kolejną inwestycją mogileńskiego szpitala będzie, zaplanowany na przyszły rok, remont budynku szpitalnego w Strzelnie.