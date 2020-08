- Szkoły powinny być przygotowane na rozpoczęcie nauki w trybie tradycyjnym - uważa Wojciech Koper - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Gość Rozmowy dnia zapytany, czy nie należałoby wprowadzić w przestrzeni publicznej szkół m.in. na korytarzach obowiązku zakrywania nosa i ust stwierdził, że sytuacja będzie na bieżąco monitorowana.

- Myślę, że to będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej. Wiadomo, w klasach w trakcie lekcji byłoby to bardzo utrudnione, co innego w czasie przemieszczania się między salami lekcyjnymi. Będziemy obserwować tą sytuację i pewnie takie zalecenia pojawią się po pierwszych obserwacjach.Zdaniem Wojciecha Kopra, szefa wojewódzkiego Sanepidu, powinniśmy szczepić się przeciwko grypie, szczególnie przed drugą falą zachorowań na COVID 19.- Myślę, że najlepszym momentem na szczepienia będzie początek września. Wszyscy specjaliści wakcynolodzy zalecają, abyśmy się szczepili, ponieważ zachorowania na grypę nie będzie łatwo rozróżnić od Covid -19. Jeśli oszczędzimy sobie zachorowania na grypę, to oszczędzimy sobie także podejrzenia u siebie Covid-19. Nie jest to jednak szczepienie obowiązkowe, jest to szczepienie grupy szczepień zalecanych - mówił Wojciech Koper, gość Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.