Na co komu dziś studia teologiczne?

Studia teologiczne są potrzebne społeczeństwu, nie tylko dla indywidualnego rozwoju religijnego człowieka, ale dobra wspólnego - zauważył ks. prof. Piotr Roszak, prodziekan Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, gość poniedziałkowej Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.

Posłuchaj Rozmowy Dnia z ks. prof. Piotrem Roszakiem

- Spojrzenie teologiczne wyrabia pewien smak... Myślę, że to jest doświadczenie bardzo wielu naszych absolwentów, którzy potem przychodzą i dzielą się tym, co im dały takie studia, w których uczą się języka greckiego, hebrajskiego, filozofii przez pierwsze 2 lat, a potem nawet archeologii, komunikacji, psychologii... Są to studia bardzo szerokie. Absolwenci mówią, że dzięki temu są lepiej w stanie zrozumieć pewne procesy, które dzieją się wokół nas, zachować wobec nich taki zdrowy dystans i podejmować decyzje, które służą dobru wspólnemu, bo myślę, że teologia z perspektywą nadprzyrodzoną pomaga jednak porządkować rzeczy, które znajdują się wokół nas - powiedział ks. prof. Piotr Roszak.Jutro, we wtorek, 18 sierpnia mija termin składania dokumentów na studia pierwszego stopnia na UMK.