Treść dramatycznego listu przedstawił bydgoski radny klubu PiS, Krystian Frelichowski, który od lat wspiera Białorusinów materialnie m.in. organizując zbiórki darów. Autorka listu nie ujawnia swoich danych, w obawie o bezpieczeństwo swojej rodziny.

Radny zaapelował o aktywne wsparcie dla tego kraju. Jak podkreślił, pomoc materialna jest w tej chwili znacznie utrudniona przez panującą pandemię, ale także rygorystyczne przepisy na granicy. Krystian Frelichowski odczytał dramatyczny list.- "To, co się dzieje w naszym mieście w ostatnich dniach, to po prostu horror, to powrót komunistycznego terroru. Byliśmy świadkami bicia zwykłych ludzi, którzy wyszli na ulicę, by zaprotestować pokojowo przeciwko oszustwom wyborczym. Rzucali w nas granatami ogłuszającymi, puszczali na nas gaz łzawiący, bili nas na śmierć, wrzucali do wagonów bydlęcych. Setki ludzi zaginęło. Polsko, pomóż nam! Nie zostawiaj nas samych! Błagamy! Nie uznawajcie Łukaszenki za prezydenta. (...)Więcej w materiale Jolanty Fischer.