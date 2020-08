Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 832 osób w tym 22 z woj. kujawsko-pomorskiego, łącznie wykryto dotąd 55 tys. 319 przypadków – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarło 15 osób; w sumie odnotowano 1858 zgonów.

Stan na dzień: 14.08.2020 r.

liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 964

liczba osób aktualnie w kwarantannie – 2 540

liczba osób objętych nadzorem – 292

liczba ozdrowieńców – 672

liczba zgonów – 50

liczba pobranych próbek – 108 380

Liczba osób zakażonych, stan na 14.08.2020 r.:

Bydgoszcz 201

Grudziądz 21

Inowrocław 19

Toruń 191

Włocławek 37

powiat aleksandrowski 18

powiat brodnicki 36

powiat bydgoski 57

powiat chełmiński 78

powiat golubsko-dobrzyński 4

powiat grudziądzki 9

powiat inowrocławski 8

powiat lipnowski 34

powiat mogileński 9

powiat nakielski 35

powiat radziejowski 6

powiat rypiński 9

powiat sępoleński 8

powiat świecki 32

powiat toruński 78

powiat tucholski 2

powiat wąbrzeski 17

powiat włocławski 25

powiat żniński 25

spoza województwa 5 /2 nowomiejski, 1 gorzowski, 1 tyski, 1 Poznań

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą osób z województw: małopolskiego (184), śląskiego (160), mazowieckiego (143), łódzkiego (54), pomorskiego (46), wielkopolskiego (43), podkarpackiego (39), podlaskiego (31), opolskiego (31), lubelskiego (23), kujawsko-pomorskiego (22), dolnośląskiego (21), warmińsko-mazurskiego (16), zachodniopomorskiego (8), lubuskiego (8) i świętokrzyskiego (3).Resort podał, że zmarło kolejne 15 osób zakażonych koronawirusem, w wieku od 67 do 90 lat. Zgony miały miejsce m.in. w Poznaniu, Łańcucie, Krakowie, Łodzi, Zgierzu i Starachowicach. Większość osób – jak wskazano MZ - miała choroby współistniejące.Ministerstwo przekazało, że ze względu na zdublowany zgon osoby z woj. pomorskiego z czwartku usunięto go z wykazu.W piątek resort poinformował o 832 nowych przypadkach, w czwartek było ich 811, w środę - 715, we wtorek - 551, a w poniedziałek – 619.Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy poinformował o 22 nowych przypadkach zakażeń w regionie. Wśród nich są 4 osoby z Torunia, 3 osoby z Bydgoszczy, 1 osoba z Włocławka, 4 osoby z powiatu bydgoskiego, 3 osoby z powiatu sępoleńskiego, 2 z powiatu toruńskiego, 2 z powiatu wąbrzeskiego, 2 z powiatu brodnickiego i 1 z powiatu rypińskiego. 11 kolejnych osób wyzdrowiało.