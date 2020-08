O alkoholu w Rozmowie Dnia: Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica

Po alkoholu za kółkiem? O tym się mówi także na naszej antenie. Gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK był Bartłomiej Morzycki, dyrektor Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, który wspólnie z NSZZ Solidarność stworzył Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica.

- 1 - wyznaczam wyraźną granicę: alkohol jest tylko do dorosłych, 2 - nigdy nie częstują dziecka alkoholem, 3 - nigdy nie nadużywam alkoholu obecności dzieci, 4 - nikogo nie zachęcam do picia alkoholu, zwłaszcza przy dzieciach, 5 - nie żartuję z dzieckiem na temat alkoholu, 6 - nigdy nie mówią dziecku, że picie alkoholu to dowód bohaterstwa, odwagi, warunek dobrej zabawy czy bycia częścią grupy, 7 - tłumaczę dziecku, że nigdy nie wolno jeździć po alkoholu i z nietrzeźwym kierowcą, 8 - nigdy nie mówię, że alkohol może rozwiązać jakikolwiek problem, 9 - dbam o swoje dziecko od chwili poczęcia i nigdy nie piję alkoholu w ciąży, 10 - nie pozwalam na sprzedaż i picie alkoholu przez niepełnoletnich - Bartłomiej Morzycki, dyrektor Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego przeczytał Dekalog Odpowiedzialnego Rodzica, który powstał przy współpracy z NSZZ Solidarność.