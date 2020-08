Kadr z jednej z pielgrzymek Maksymiliańskich z ubiegłych lat./fot. Diecezja Bydgoska/Archiwum

To już 31. raz pątnicy pójdą na Osową Górę, do parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe, by tam wziąć udział w odpustowej mszy w dniu wspomnienia zakonnika, który w niemieckim obozie zagłady oddał życie za współwięźnia.