W Toruniu akcja wsparcia dla protestujących Białorusinów

Jesteśmy z wami - mówią torunianie, którzy spontanicznie zebrali się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, w związku z ostatnimi wydarzeniami na Białorusi.

Od zakończenia wyborów u naszych wschodnich sąsiadów odbywają się masowe protesty.– Ludzie są zamykani w więzieniach, po 50 osób w celach 8-osobowych. Ja najbardziej przeżywam to za mojego chłopaka, który kolejną noc nie może spać przez to co dzieje się w jego ojczyźnie. Musiał uciec z kraju, bo chcieli wsadzić go do więzienia – powiedziała jedna z protestujących.W Toruniu planowane są kolejne akcje poparcia.