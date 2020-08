Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje, że przewidywany czas trwania kontroli to trzy miesiące, jednak okres ten może zostać przedłużony o pół roku. Fot. Archiwum

Trwa kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Chodzi o przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”.

– Funkcjonariusze delegatury CBA w Bydgoszczy rzeczywiście prowadzą taką kontrolę. Chodzi o zamówienie publiczne udzielone przez filharmonię, w szczególności kontrola dotyczy sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy i remontu filharmonii – informuje Arkadiusz Puławski z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Kontrola trwa od 13 lipca. - Do tej pory funkcjonariusze CBA złożyli wizytę w Filharmonii Pomorskiej tylko raz - mówi jej dyrektor Maciej Puto.– Funkcjonariusze CBA legitymując się wszelkimi upoważnieniami poprosili o dokumentację, konkretnie o program funkcjonalno-użytkowy, który, oczywiście, przekazaliśmy. Program ten jest tez dostępny na naszej stronie w BIP. Obaw nie mamy żadnych, natomiast mamy świadomość, że dysponujemy wysokim budżetem składającym się przede wszystkim z finansów publicznych i stąd też pewnie kontrola – dodał Maciej Puto.Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje, że przewidywany czas trwania kontroli to trzy miesiące, jednak okres ten może zostać przedłużony o pół roku.Bydgoską filharmonię czeka rozbudowa i remont. Tuż obok istniejącego, powstałego w latach pięćdziesiątych budynku, zostanie zbudowany połączony z nim nowy, z małą salą koncertową z widownią na co najmniej 350 miejsc, estradą dla orkiestry i chóru, profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem, z zapleczem dla artystów. Zaplanowany został też system podziemnych parkingów dla gości i artystów. Wśród założeń jest też otwarcie ogólnodostępnej restauracji.