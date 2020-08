Lewica i środowiska LGBT zaapelowały do prezydenta Bydgoszczy, by w geście solidarności i sprzeciwu wobec przemocy, wywiesił tęczowe flagi na budynku Ratusza. Domagają się także powołania w mieście specjalnej rady do spraw równego traktowania z płatnymi stanowiskami.

Zdaniem Agaty Polcyn ze Stowarzyszenia Stan Równości, teraz jest czas, by Rafał Bruski stanął po właściwej stronie:- To, co wydarzyło się w Warszawie w piątek, myślę że każdego, kto ma po prostu jakąś taką elementarną empatię powinno napawać przerażeniem. Do tej pory prezydentowi Bruskiemu udawało się stać w rozkroku. Objął patronatem pierwszy marsz równości w Bydgoszczy, ale na niego nie przyszedł. Poparł postulat rady do spraw równego traktowania, ale społecznej, a nie takiej, która otrzymywałaby wynagrodzenie i mogłaby pracować rzeczywiście w ramach struktur miejskich. teraz to jest czas. kiedy trzeba zdecydować. czy jest się po stronie bijących. czy jest się po stronie bitych - mówi działaczka. (...)Wypowiedziała się też na temat wizji zawieszenia tęczowej flagi nad ratuszem: 6-barwna tęcza nie podważy powagi urzędu, a jej zawieszenie w tym miejscu byłoby stosowne- Poczucie, że flaga tęczowa kogoś wyklucza wynika wyłącznie z wewnętrznej homofobii danej osoby, z ukrywanej głęboko nienawiści dyskryminacji i niechęci do drugiego człowieka. (...)Spotkanie pod bydgoskim ratuszem 12 sierpnia to odpowiedź na ostatnie wydarzenia w Warszawie. Przypomnijmy: kilka dni temu policja aresztowała aktywistę LGBT, przedstawiającego się jako Małgorzata "Margot", Michała Sz., który jest podejrzany o zdemolowanie furgonetki fundacji "Pro-Prawo do Życia" i napaść na jej kierowcę. Pracę policji chcieli zablokować zebrani na manifestacji sympatycy aktywisty i niektórzy posłowie. Doszło do szarpaniny. Zatrzymano 48 osób, z których część odzyskała już wolność.Prezydent Bydgoszczy ustosunkował się do prośby. Napisał: „odpowiadając na prośbę w sprawie tęczowej flagi, informuję, że na skwerze przed budynkiem przy ul. Jezuickiej, Urząd Miasta dysponuje trzema masztami. Zgodnie z hierarchią i wytycznymi MSWiA, w środku znajduje się flaga Polski. Po bokach wiszą flagi Unii Europejskiej oraz Bydgoszczy. Wszystkie maszty muszą mieć równą wysokość. Nie można też wieszać więcej niż jednej flagi na jednym maszcie”.W załączniku cała treść pisma Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy.