Osocze od ozdrowieńców z województwa kujawsko-pomorskiego pomoże w produkcji leku na Covid-19 - ustaliło Polskie Radio PiK. Nad lekiem pracuje lubelska spółka.

- Wytwórnia surowic i szczepionek, która przystąpiła do projektu produkcji immunoglobuliny antycovid zwróciła się do centrów krwiodawstwa, żeby te pobrały odpowiednią ilość osocza, które ma służyć do wyprodukowania wstępnej partii immunoglobuliny, która zostanie poddana badaniom klinicznym. Nasze centrum włączyło się do tego programu i dostarczyliśmy 12 litrów osocze zawierające przeciwciała antycovid, które pobraliśmy od ozdrowieńców z naszego regionu - powiedział Paweł Wojtylak, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.Czekamy na komentarz lubelskiej spółki. 21 lipca Artur Bielawski - dyrektor do spraw produkcji Biomed-Lublin S.A. zapowiedział na antenie Polskiego Radia Lublin, że produkcja leku zacznie się w sierpniu.