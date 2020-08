Skradziona szarfa Polonii wróciła na wystawę!

Skradziona w lipcu szarfa za drużynowe wicemistrzostwo Polski na żużlu z 1953 roku powróciła na wystawę „90 lat Bydgoskiego Sportu Żużlowego”.

Radości z odzyskanego prze policję eksponatu nie kryje Jarosław Gamszej, organizator wystawy w Operze Nova.– Mamy radosny finał niemiłej sprawy z kradzieżą eksponatu. Są też pozytywy tego zajścia, dochodzą nowe eksponaty – powiedział Jarosław Gamszej.– Sukces to możemy zawdzięczać też pokrzywdzonemu, który bardzo dobrze współpracował z nami, przekazał nam wszelkie informacje. Wizerunek sprawców był utrwalony na monitoringu, szybko to opublikowaliśmy, co przyczyniło się do tego, że mogliśmy szybko ustalić sprawców. Sprawa zmierza ku końcowi, będzie kierowany akt oskarżenia do prokuratury i później do sądu – powiedział podinspektor Przemysław Kozłowski, komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz – Śródmieście.Wystawa „90 lat Bydgoskiego Sportu Żużlowego” czynna jest codziennie z wyjątkiem poniedziałków i wtorków w godz. od 11:00 do 18:00. Do tej pory odwiedziło ją ponad 4 tysiące osób. Dostępna jest do końca sierpnia.