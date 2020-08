Deszcz pada, a właściciele dachów muszą płacić i to słono!

Od kilku do kilkunastu tysięcy złotych muszą zapłacić proboszczowie bydgoskich parafii w ramach tak zwanego podatku od wód opadowych.

Faktury za deszczówkę już zostały wystawione. To w tej sprawie w siedzibie Diecezji Bydgoskiej odbyło się pilne spotkanie proboszczów, na które zaproszono także prawników. - Te kwoty są porażające. Kościoły i tereny do nich przyległe potraktowano jak hipermarkety - mówi ksiądz Przemysław Książek, ekonom Diecezji Bydgoskiej.– Święty Antoni na Czyżkówku dostał 18 tys do zapłacenia, a kościół jest w remoncie, podatek od deszczu, to się nazywa od wód opadowych, jak oni to wyliczyli, że każdego roku jest tyle samo wód opadowych? – dodał ks. Przemysław Książek.W najtrudniejszej sytuacji są oczywiście największe kościoły, które muszą się liczyć z opłatami rzędu nawet około 20 tysięcy złotych.– Największe parafie to są: Królowej Męczenników w Fordonie, Bazylika i Świętych Polskich Braci Męczenników na Wyżynach i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Szwederowie i Chrystusa Króla na Jarach – podaje ksiądz ekonom.W najbliższych dniach parafie ustosunkują się do otrzymanych od bydgoskich wodociągów faktur. Do tematu będziemy wracać.Bydgoscy radni ustalili wysokość opłat za deszczówkę: w 2020 roku wynosi ona 4,36 zł brutto, w 2021 - 4,80 a w 2022 - 5,27 zł.