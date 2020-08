Wcześniej szyły maseczki teraz szyją z dziećmi pluszaki. Grupa społeczna Kociewianki Szyją Maseczki zorganizowała dzisiaj w Laskowicach koło Świecia warsztaty szycia maskotek dla dzieci.

– Najpierw robimy rysunki, żeby później wyciąć, zszyć i ozdobić, żeby były pluszaczki. A ja mam takiego z oczkami, z noskiem i z buzią. Siostry kotek będzie miał uszka, ogonek i rączki – mówiły zajęte pracą dzieci.– Cały czas szyjemy maseczki, ale one teraz są zdecydowanie mniej poszukiwane, ale pomyślałyśmy, że skoro mamy dofinansowanie to postanowiłyśmy działać trochę w inny sposób. W ostatnich miesiącach dzieci nie miały ze sobą kontaktu, siedziały w domach, nie chodziły do szkoły, więc wpadłyśmy na pomysł by tworzyć przytulanki według własnego pomysłu i zorganizowałyśmy warsztaty w Laskowicach – mówi Magda, koordynator projektu.Udział w warsztatach jest bezpłatny.