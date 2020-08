Absolwenci szkół ponadpodstawowych poznali dziś wyniki matur. Mogli je sprawdzić przez Internet. Wystarczyło wejść na stronę odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Dziennikarze Polskiego Radia PiK sprawdzili nastroje absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.– Matura wypadła bardzo dobrze. Średnio 84 proc. Z tego na czym mi najbardziej zależało jestem najbardziej zadowolona. Wyszło w miarę dobrze. Wyniki dobre. Jestem zadowolony, bo myślałem, że z polskiego będzie kiepsko, ale jest ponad 60%, więc jest dobrze. Rozszerzenie mogłoby być trochę lepiej, ale nie narzekam – mówili maturzyści.W szkołach średnich rozpoczęło się także wydawanie zaświadczeń o wynikach matur. W bydgoskiej „jedynce” uczniowie przychodzą w kilku turach. Wszystko po to, by uniknąć większych skupisk młodzieży.W sumie w Kujawsko-Pomorskiem do egzaminu dojrzałości przystąpiło w tym roku ponad 13 tys. tegorocznych absolwentów. Wśród nich ponad 7,5 tys. licealistów oraz ponad 5 tys. 700 uczniów techników. W liceach ogólnokształcących w regionie maturę zdało prawie 79 proc. (78,8) uczniów. W technikach ten odsetek jest mniejszy i wynosi nieco ponad 61 proc. (61,3). Egzaminu dojrzałości nie zdało 8 proc. kujawsko-pomorskich licealistów oraz prawie 14 proc. (13,9) uczniów techników.