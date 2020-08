Dobra nowina dla rowerzystów: w mieście będzie więcej ścieżek

Bydgoszcz nie zamierza rezygnować z drogowych inwestycji na potrzeby miłośników dwóch kółek. Ratusz podał lokalizacje nowych tras dla cyklistów.

Warto wiedzieć

Rondo Grunwaldzkie oraz ulice Kruszwicka i Jeździecka będą bardziej przyjazne dla rowerzystów. W tych miejscach mają powstać nowe ścieżki rowerowe. Ta ostatnia inwestycja zostanie częściowo sfinansowana przez Osielsko.- Obszar ronda Grunwaldzkiego był do niedawna pozbawiony infrastruktury rowerowej. Dopiero w zeszłym roku pojawiła się trasa dla rowerzystów na ul. Grunwaldzkiej, którą w tym roku przedłużyliśmy aż do granic miasta. Za niecały tydzień na Kruszwickiej oddajemy ścieżkę, a kolejna zaplanowana inwestycja, w zasadzie te prace już się rozpoczęły, przebiegać będzie na odcinku Focha - rondo Grunwaldzkie w kierunku Gdańskiej - mówi Mirosław Kozłowicz, zastępca dyrektora prezydenta Bydgoszczy.Więcej rowerowych wiadomości w materiale Jolanty Fischer.Projekt budowy drogi rowerowej w tym miejscu zakłada na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności budowę nowej wydzielonej drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy. Po północnej stronie na odcinku Grottgera- Multikino trasa została już wybudowana w trakcie przebudowy węzła Garbary oraz częściowo w ramach budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej.Ścieżka rowerowa na ul. Focha zostanie wydzielona na chodniku za pomocą oznakowania poziomego. Ruch pomiędzy operą i pl. Teatralnym ma odbywać się na wspólnej jezdni na zasadach ogólnych. W projekcie ujęte zostały niezbędne korekty układu drogowego – jezdni, przystanków komunikacji publicznej, chodników – bez których niemożliwe byłoby zaprojektowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego.Ponadto przewidywane jest wykonanie: przebudowy oświetlenia ulicznego, rozbudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia : teletechnicznego, wodociągowego, energetycznego. systemu ITS, urządzeń sygnalizacji świetlnej, demontaż istniejących wygrodzeń, wycinka kolidujących drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia i przeprojektowanie istniejących kompozycji roślinnych, przestawienie wiat przy zatokach autobusowych, przestawienie kiosku.Większość prac budowlanych będzie prowadzona w obrębie istniejącego obecnie chodnika. Plac budowy został już przekazany wykonawcy robót. Prace zakończą się jesienią. Wartość całego projektu to dla ul Kruszwickiej ponad 9 mln złotych, a dla ul. Focha to 3 mln zł.Prace przy ul. Kruszwickiej dobiegają końca. Drogi rowerowe powstały po obu stronach jezdni. Niezbędna była do tego korekta jezdni, która w części południowej została zawężona do dwóch pasów ruchu. Po stronie wschodniej natomiast część trasy wytyczona została w formie pieszojezdni. Drogi rowerowe powstały również wokół placu Poznańskiego.W tym roku oddanych zostało w Bydgoszczy już kilka kilometrów dróg rowerowych. Szlaki dla jednośladów powstały wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, przy Armii Krajowej oraz Nad Kanałem. W realizacji są jeszcze drogi rowerowej wzdłuż ul. Kujawskiej, Kolbego oraz ul. Jeździeckiej. (źr. ZDMiKP Bydgoszcz)