Policjanci z Nakła zatrzymali 50-latka podejrzanego o naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie oraz kierowanie gróźb wobec ratowników medycznych.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę (8.08.20) około 18.00. Dyżurny nakielskiej komendy otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który ubliża i grozi ratownikom medycznym.Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że karetka została wezwana do leżącego na jednej z nakielskich ulic przechodnia. W trakcie udzielania mu pomocy, będący pod widocznym działaniem alkoholu mężczyzna stał się bardzo agresywny. Używając niecenzuralnych słów zaczął znieważać ratowników oraz groził im pobiciem. Dodatkowo, naruszył nietykalność cielesną jednego z ratowników, kopiąc go w nogę. Ponieważ pacjent nie chciał się uspokoić ratownicy poprosili o pomoc policjantów. 50-letni agresor został zatrzymany przez nakielskich funkcjonariuszy.Następnego dnia (9.08.20), po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy publicznych podczas pełnienia obowiązków służbowych oraz kierowania w stosunku do ratowników gróźb karalnych. Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.