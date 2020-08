Minister Jarosław Wenderlich, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także radny Bydgoszczy. Fot. Archiwum

Do wyborów na Białorusi i wydarzeń, które rozgrywają się od czasu ogłoszenia ich wstępnych wyników odniósł się Jarosław Wenderlich - gość poniedziałkowej „Rozmowy Dnia” w Polskim Radiu PiK.

- Zostało złożone oświadczenie pana prezydenta Andrzeja Dudy wraz z prezydentem Republiki Litewskiej, gdzie jest apel o poszanowanie praw człowieka, poszanowanie wolności, wolności mediów, wolności słowa, poszanowanie praw mniejszości narodowych. Dialog jest niezbędny. Przypomnę, że 14 lat temu podczas obchodów Bydgoskiego Marca'81 w dawnej sali sesyjnej WRN uczestnicy uroczystości przygotowali i przyjęli, z inijatywy mojego św. pamięci ojca, apel-przesłanie do braci Białorusinów, które podpisało szereg osób. To uniwersalne przesłanie słowami św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” jest wciąż aktualne - powiedział Wenderlich z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



Odnosząc się do zapowiedzi rekonstrukcji rządu Jarosław Wenderlich powiedział, że jakkolwiek dobre by były wyniki działań rządu, zawsze prowadzi się prace, zmierzające do usprawnienia jego działań.



- Wszelkie procesy wymagają analiz, wymagają podsumowania... Prawo też wymaga aktualizacji z tego względu, że próbuje się pewne procesy usprawnić i wyjść z jeszcze lepszym modelem działania - tłumaczył gość poniedziałkowej Rozmowy Dnia.