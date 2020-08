Poszukiwani ludzie z pasją!

Powiat bydgoski to miejsce zamieszkania wielkich talentów - przekonuje starostwo powiatowe i zaprasza do projektu „Ludzie z Pasją”.

Jego celem jest promowanie mieszkańców, którzy swoim życiem i twórczością inspirują innych do działania.



- Wiemy, że 8 gminach powiatu bydgoskiego jest wiele utalentowanych osób, które tym, co robią i jak działają są przykładem dla innych. Warto je pokazać szerszemu gronu. Jeśli jesteś taką osobą albo znasz taką, która tworzy, kocha coś, działa i żyje z pasją zgłoś się do nas! Najciekawszych ludzi będziemy prezentowali na naszych stronach internetowych - powiedział Andrzej Kubiak, dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.



Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 sierpnia.