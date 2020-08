Kilku pracowników bydgoskiego ratusza trafiło na kwarantannę

Ośmiu pracowników Urzędu Miasta w Bydgoszczy przebywa na kwarantannie. Decyzja zapadła po wykryciu zakażenia koronawirusem u innego pracownika ratusza.

- Na podstawie wywiadu epidemiologicznego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie stwierdziła konieczności podejmowania tego typu działań wobec innych pracowników urzędu. Urząd pracuje bez zmian, tak jak od początku pandemii. Bardzo prosimy o to, żeby zakrywać nos i usta. Przypomnieliśmy pracownikom między innymi o wietrzeniu pomieszczeń, o tym, żeby - jeśli to tylko możliwe - sprawy załatwiać przez internet i ograniczyć do minimum przemieszczanie się wewnątrz urzędu między wydziałami - powiedziała Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy.Sprawy, które można bydgoszczanie nadal powinni załatwiać drogą elektroniczną lub przez telefon.