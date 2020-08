Wystarczy spacer i już można pomóc! Walkathon NEUCA dla Zdrowia

Zapisy rozpoczną się 11 sierpnia. Fot. neucadlazdrowia.pl

Koronawirus nie zatrzymał marszu NEUCA dla zdrowia. Toruńska impreza odbędzie się w nowej formie, ale nadal będzie promować aktywność fizyczną i pomaganie.

Akcja rozpoczyna się 11 sierpnia i potrwa 5 tygodni. W tym roku wsparcie trafi do mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.



- Covid pokazał, że są to osoby, które najbardziej potrzebują naszej troski. Pula wsparcia będzie rosnąć z każdym kolejnym tygodniem i zarejestrowaną aktywnością uczestników. Co tydzień chcemy przekazać 100 wózków inwalidzkich. Walkathon to wydarzenie absolutnie dla każdego, niezależnie od wieku. Można pomagać indywidualnie, ale również zbiorowo. Najważniejsze jest to, żeby chodzić. To najprostsza, najbardziej dostępna, ale i jedna z najzdrowszych form aktywności fizycznej - powiedziała Małgorzata Swaczyna, prezes Fundacji NEUCA dla Zdrowia.



Jak przyłączyć się do akcji?



- Każda osoba, która wybierze się na spacer i zarejestruje to w dowolnej aplikacji, a następnie zapisze w formie zrzutu ekranu telefonu na platformie www.neucadlazdrowia.pl wesprze podopiecznych domów pomocy społęcznej - zachęca Małgorzata Swaczyna.



Fundacja działa od 2013 roku. Na cele charytatywne przekazała już 800 tys. zł. Patronat nad Walkathon NEUCA dla Zdrowia ma Polskie Radio PiK.