„Bezpieczny piątek”- to akcja przeprowadzana na setkach przejazdów kolejowych w całym kraju. Jej celem jest wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań kierowców.

Posłuchaj Rozmowy Dnia z rzecznikiem spółki PKP Polskie Linie Kolejowe

- A tych ciągle nie brakuje - powiedział w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK Mirosław Siemieniec, rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.- Ignorowanie znaku „Stop” - znaku, który nakazuje zatrzymać się przed każdym skrzyżowaniem. Kolejne to jest omijanie zamkniętych półrogatek slalomem, nawet wyjeżdżanie zza stojących już przed rogatką samochodów i próba ominięcia ich, przejechania przez przejazd. Inne działania - bardzo niebezpieczne - to jest ignorowanie włączonego już czerwonego światła, które nakazuje zatrzymanie się i wjeżdżanie w ostatniej chwili na przejazd, na którym może już znajdować się pociąg lub pociąg dojeżdża do takiego skrzyżowania. Wreszcie wjeżdżanie pod opadające rogatki, które nie tylko może spowodować wjechanie pod pociąg, ale również uszkodzenie sygnalizacji na przejeździe, tym samym ograniczenie poziomu bezpieczeństwa, poziomu zabezpieczeń dla innych kierowców - wyliczał Mirosław Siemieniec.