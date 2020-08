Pożar w garażu bloku przy Żmudzkiej w Bydgoszczy

Spłonął jeden z samochodów znajdujących się w podziemnym garażu. Fot. Bydgoszcz 998 Dym wydobywał się z parkingu pod budynkiem. Fot. Bogumiła Wresiło Dym wydobywał się z parkingu pod budynkiem. Fot. Bogumiła Wresiło

Cztery jednostki Państwowej Straży Pożarnej walczyły z pożarem w parkingu podziemnym w bloku przy ul. Żmudzkiej w Bydgoszczy. Nikt nie ucierpiał, a działania strażaków uratowały mienie wielkiej wartości.

Zgłoszenie pod numer alarmowy dotyczyło pierwotnie zadymienia budynku. Do zdarzenia zadysponowano dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Dym wydobywał się z parkingu pod budynkiem. Strażacy zabezpieczeni w aparaty ochrony dróg oddechowych przystąpili do lokalizacji źródła ognia. Wewnątrz garażu panowały bardzo trudne warunki do pracy. Działania ratowników utrudniała skrajnie wysoka temperatura. Do akcji dodatkowo skierowano ciężki samochód gaśniczy.



Strażacy pracując w trudnych warunkach musieli podmieniać się co kilka minut. Pożar został zlokalizowany w jednym z końców podziemnego garażu. Palił się samochód osobowy oraz przedmioty zgromadzone na stanowisku parkingowym obok. Uszkodzeniu pod wpływem wysokiej temperatury uległ strop oraz media, a także jeden z samochodów osobowych zaparkowanych na przeciw. W celu oddymienia całego obiektu konieczne okazało się użycie czterech wentylatorów osiowych. Dodatkowo zablokowana brama wjazdowa została wycięta co umożliwiło szybsze zlikwidowanie zagrożenia.



Nie ucierpiało żadne z mieszkań. Wszystkie klatki schodowe oraz pozostałe pojazdy zaparkowane w garażu zostały osmolone.



Ze względu na silne zadymienie i wysoką temperaturę konieczna była ewakuacja mieszkańców. 65 osób spędziła część nocy w podstawionym specjalnie autobusie komunikacji miejskiej.



Co było powodem pożaru wyjaśni policyjne dochodzenie.