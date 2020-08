Wypadek szybowców w Rulewie w gminie Warlubie. Pilotom nic się nie stało, jeden z szybowców awaryjnie lądował na polu.

– Około godz. 17.00 w okolicach Rulewa doszło do kolizji dwóch szybowców w powietrzu w wyniku czego jeden z nich musiał awaryjnie lądować na okolicznych polach, natomiast drugi doleciał do najbliższego lotniska do Lisich Kątów w okolicach Grudziądza. Piloci nie odnieśli żadnych obrażeń – relacjonuje Paweł Puchowski, rzecznik komendy powiatowej straży pożarnej w Świeciu.Zdarzenie zbada komisja do spraw wypadków lotniczych.