Marszałek województwa Piotr Całbecki przyjmuje zaproszenie prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego. W rozmowie z Polskim radiem PiK zapewnił, że weźmie udział w nadzwyczajnej sesji bydgoskiej rady miasta.

Rafał Bruski uważa, że opublikowany niedawno projekt strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego nie uwzględnia w pełni potencjału Bydgoszczy i gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz. Stąd potrzeba szczerej i merytorycznej dyskusji na ten temat.- Ze względu na wielkość miasta i rangę w naszym regionie oczywiście przyjmiemy takie zaproszenie. Jesteśmy w stanie wyjaśnić co leży u podstaw naszej propozycji strategii rozwoju województwa i też tego w jaki sposób samorząd Bydgoszczy i stowarzyszone w metropolii bydgoskiej samorządy miały by się włączyć. Każda gmina, każde miasto z punktu widzenia perspektywy rozwoju całego województwa jest w strategii uwzględnione. Role, które tam przepisujemy są zdefiniowane z perspektywy rozwoju całego regionu, a nie poszczególnych miast i być może stąd wynika jakiś niedosyt, nie do końca zrozumienie dla tego dokumentu - powiedział Piotr Całbecki.Konsultacje projektu nowej strategii województwa potrwają do 3 września.