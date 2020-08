10 Wojskowy Szpital Kliniczny otrzymał 4 nowe respiratory, a także środki dezynfekcyjne. Dary przekazała Caritas Diecezji Bydgoskiej. To efekt akcji „Wdzięczni Medykom”.

W tym szpitalu sprzęt posłuży wielu pacjentom - mówi ks. prałat Wojciech Przybyła, dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej.- Są to respiratory mobilne, a ta placówka ma te możliwości, że może przygotować w każdym miejscu szpital polowy lub działać w terenie. Te respiratory przygotowane są na to, żeby działać niezależnie w każdym miejscu, ale również pasują do przyłączy i urządzeń w szpitalach stacjonarnych, natomiast inne szpitale takich działań w terenie nie prowadzą. Zakupione zostały również środki ochrony osobistej: maseczki, rękawice, płyny dezynfekcyjne, fartuchy - to wszystko, co potrzebne jest do bezpiecznej pracy - powiedział ks. Przybyła.Jak podkreślił płk. Robert Włodarski, zastępca komendanta 10. Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy, respiratory to bezcenny dar, bo potrzeby wciąż są ogromne.- Szpital jest przygotowany do standardowych działań, natomiast w przypadku nagle narastającej liczby pacjentów, którzy wymagają terapii respiratorem, czyli pacjentów z niewydolnością oddechową nie jesteśmy do tego przygotowani. Cztery respiratory to bardzo wartościowa darowizna ze strony Caritas. Urządzenia trafią tam, gdzie możemy spodziewać się pacjentów z covid-19. Będzie to szpitalny oddział ratunkowy i oddział intensywnej terapii - powiedział płk. Włodarski.W całej Polsce, dzięki darczyńcom i sponsorom, Caritas ufundowała ponad 100 respiratorów. Wartość pomocy przekazanej bydgoskiej placówce to ok. 160 tys. zł.