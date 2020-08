Od 1 września 2020 roku planuje się zmiany w rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów MZK. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną trasa niektórych linii ma zostać wydłużona, a częstotliwość połączeń poza godzinami szczytu ograniczona. Zanim jednak proponowane rozwiązania zostaną wprowadzone prosimy mieszkańców o zapoznanie się ze zmianami i ewentualne uwagi.

Stan pandemii, jaki od marca 2020 roku utrzymuje się w kraju, nie pozostaje bez wpływu na finanse Torunia, w tym także komunikacji miejskiej.- Dane dotyczące dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej pokazują, że ten rok zakończymy niedoborem wpływów na poziomie ok. 10 mln zł (ok. 1/3 tego, co planowaliśmy). Potwierdza to miesiąc czerwiec, kiedy spodziewana sprzedaż biletów miała przynieść ok. 3 mln zł, a wyniosła zaledwie 2 mln zł. Niezbędne będzie wprowadzenie działań oszczędnościowych, które spowodują m.in. zmiany w rozkładach jazdy poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych – wyjaśnia prezydent Torunia Michał Zaleski.Obecna sytuacja zmusza do szukania rozwiązań racjonalizowania sieci połączeń. Przy propozycjach zmian brane jest pod uwagę wykorzystanie poszczególnych kursów, jak również nakładanie się tras przejazdu pojazdów danych linii. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że są wykonywane kursy, z których korzystają pojedyncze osoby, jak i przejazdy „puste”, bez pasażerów.Poniżej proponowane do wprowadzenia od 1 września 2020 r. zmiany, polegające na ograniczeniu liczby kursów w sposób niepowodujący obniżenia jakości świadczonych przewozów, a jedynie dostosowanie podaży środków transportu miejskiego do zmniejszonego popytu spowodowanego ograniczoną mobilnością mieszkańców. Zmiany dotyczą 11 linii:Linie nr 10 i 20Proponuje się wprowadzenie rozkładu feryjnego zamiast obowiązującego obecnie rozkładu od poniedziałku do piątku. Na każdej linii realizowanych będzie o 4 kursy mniej. Na linii nr 10 zamiast 38 wykonywane będą 34 kursy, a na linii nr 20 zamiast 37 wykonywane będą 33 kursy.Linia nr 13W wyniku kontroli liczby pasażerów na linii nr 13 stwierdzono, że średnio jednym kursem podróżowało 7 osób. Jedynie w czasie kursów dowożących do zakładu pracy przy ul. Rudackiej na godz. 6:00 rano i odwożące po 14:00 notowano ok. 25 osób. Nowy rozkład jazdy zapewnia kursy dowożące do pracy na 1 i 2 zmianę oraz do szkoły SP 17 na godz. 8:00. Ograniczenie w kursowaniu linii polega na zmniejszeniu liczby kursów z 31 do 22 na dobę w dni roboczei z 23 do 22 w dni wolne. Dojazd na działki Rudak w weekendy nie ulega zmianie.Linia nr 15Zmiana rozkładu jazdy na linii nr 15 polega na wprowadzeniu w dni od poniedziałku do piątku rozkładu jazdy obowiązującego w czasie ferii. Rozkład feryjny linii nr 15 w godzinach porannych nie różni się od obecnego rozkładu obowiązującego w roku szkolnym. Różnica występuje w szczycie popołudniowym, autobusy kursują co 20 minut, a kursowałyby co 30 minut. Zmiana spowoduje zmniejszenie liczby kursów z 40 do 36.Linie nr 22, 27 i 31Wprowadzenie feryjnych rozkładów jazdy w dni od poniedziałku do piątku z jednoczesnym ograniczeniem kursowania w niedziele - kursowanie każdej linii z częstotliwością co 45 minut (obecnie 30 minut), a na wspólnych odcinkach co 22-23 minuty (obecnie co 15 minut).Feryjny rozkład jazdy różni się od dotychczas obowiązującego w ciągu roku szkolnego ograniczoną częstotliwością kursów w godzinach międzyszczytowych - dotychczas autobusy kursowały co 20 minut (co 10 minut przemiennie na wspólnych odcinkach tras), po zmianie kursowałyby co 30 minut (przemiennie co 15 minut). Zmiany zakładają także ujednolicenie rozkładów jazdy w dni robocze, soboty oraz niedziele po godz. 19:00 do odjazdów z niedzieli czyli do częstotliwości co 45 minut.W dni robocze zmniejszenie liczby kursów o 6 (z 51 na 45) na każdej linii (18 kursów), a w niedziele o 11 kursów na każdej linii z 36 do 25 (33 kursy).Linia nr 30Zmiana rozkładu jazdy na linii nr 30 polegająca na wprowadzeniu w dni od poniedziałku do piątku rozkładu jazdy obowiązującego w czasie ferii z zachowaniem dodatkowych kursów wykonywanych tylko w roku szkolnym w szczycie porannym z pętli Nad Strugą. Zmniejszenie liczby kursów z 50 do 45.Linia nr 39Zmiana polega na zawieszeniu kursowania autobusów w godzinach od 8:30 do 12:30 (4 kursy) - kursy skrócone do pętli Rubinkowo II.Linia 18 i 40Zmiany polegają na wydłużeniu trasy linii nr 40 kursującej dotychczas od Centrum Handlowego Nowe Bielawy do Pl. Skalskiego, do Portu Drzewnego z jednoczesnym zawieszeniem kursów linii nr 18 na trasie Wrzosy I – Port Drzewny.Linia nr 18 kursuje na trasie Wrzosy – Port Drzewny z częstotliwością w dni nauki szkolnej w godzinach szczytu co 35 minut, a w pozostałym okresie co 75 minut.Linia wykorzystywana jest głównie przez pracowników Towimoru oraz studentów WSKSiM i UMK. Najmniej obciążonym odcinkiem tej linii jest odcinek od ul. Żwirki i Wigury do i z Wrzosów – średnie napełnienie w kursie 3 - 6 osób. Na wskazanym odcinku od Wrzosów do Żwirki i Wigury kursują linie 27, 31, 32 ze wspólną częstotliwością w szczycie co najmniej co 10 minut (wspólna częstotliwość to czas między 27 a 31) poza szczytem co 15 minut.Od przystanku Żwirki i Wigury do przystanku Port Drzewny 18-kę zastąpi linia nr 40, której trasa zostanie wydłużona z Centrum Handlowego Plaza do Portu Drzewnego. Częstotliwość linii nr 40 to co 20 minut w szczycie i 30 - 45 minut poza szczytem.Zwiększenie liczby kursów do pętli Port Drzewny w dni nauki szkolnej o 15 kursów, w ferie o 18, a w dni wolne o 7. Wydłużenie linii 40 do Portu Drzewnego poprawi skomunikowanie z tym rejonem miasta i zmniejszy koszty komunikacji poprzez likwidację 18-ki.Uwagi i opinie dotyczące zaproponowanych zmian w rozkładach jazdy można zgłaszać do w terminie do 7 sierpnia 2020:- listownie na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220,- elektronicznie na adres rozklad@um.torun.pl,- telefonicznie na nr tel. 56/611-83-03.Warto również zaznaczyć, że wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej zostało już wprowadzonych. Od 16 marca do 5 czerwca sukcesywnie wprowadzane były ograniczenia liczby kursów na 18 liniach autobusowych i 4 liniach tramwajowych. Głównie dotyczyły one kursów w godzinach międzyszczytowych oraz w niewielkim stopniu wykorzystywanych przez pasażerów. Od 20 marca wprowadzony został rozkład jazdy obowiązujący w czasie ferii, a dodatkowe ograniczenie wprowadzono na liniach nr 11, 12, 14, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 44 ograniczając liczbę kursów w godzinach międzyszczytowych oraz liniach 0 i C kursujących w dni wolne. Zmniejszono liczbę kursów na liniach tramwajowych nr 1 i 2 oraz zawieszono kursowanie linii nr 8 (uruchomionej na Bydgoskim Przedmieściu po rozpoczęciu przebudowy Al. Św. Jana Pawła II) i linii nr 5 po wprowadzeniu ruchu tramwajowego przez ul. Bydgoską.Po wprowadzeniu przepisów ograniczających maksymalną liczbę przewożonych pasażerów środkami transportu miejskiego uruchomiono dodatkowo 3654 kursy wspomagające najbardziej obciążone połączenia dowożące do i z pracy na liniach autobusowych nr 10, 11, 14, 23, 30, 33, 34, 35 i 44 oraz linii tramwajowej nr 2. Dodatkowo autobusy i tramwaje przejechały łącznie 40.938 km.