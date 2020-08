Pani Hanna z Torunia, to kolejna laureatka naszego wakacyjnego konkursu. Poleciła naszym Słuchaczom wakacje na Pojezierzu Brodnickim i wygrała voucher na baseny zewnętrzne i do mini parku rozrywki w Zajeździe Fojutowo. Fot. Nadesłana

Pani Hanna z Torunia, to kolejna laureatka naszego wakacyjnego konkursu. Poleciła naszym Słuchaczom wakacje na Pojezierzu Brodnickim i wygrała voucher na baseny zewnętrzne i do mini parku rozrywki w Zajeździe Fojutowo. Radiowe Centrum Wakacyjnych Podróży czeka na kolejne zgłoszenia.

Słuchaj Zawsze Dzień Dobry z Polskim Radiem PiK - od poniedziałku do piątku od 6.00 do 9.00. Radiowe Centrum Wakacyjnych Podróży czeka na Twoją rekomendację.

Wraz z naszymi Słuchaczami tworzymy wakacyjny przewodnik po Kujawach i Pomorzu. W naszym konkursie mamy kolejną laureatkę – Panią Hannę z Torunia, która poleca wycieczkę nad jezioro Bachotek: - „Najlepsze pod słońcem miejsce w regionie, idealne do wypoczynku to Brodnicki Park Krajobrazowy, a bliżej mówiąc - teren wokół jeziora Bachotek. Bachotek jest jednym z piękniejszych jezior Pojezierza Brodnickiego. To tu spacerując dookoła jeziora, udając się na wyprawy rowerowe, pływając łódką, kajakiem czy rowem wodnym można naprawdę odpocząć. To raj dla wędkarzy”.Nasz wakacyjny konkurs potrwa przez całe wakacje. Wspaniała przyroda, zabytkowe miejsce, widok zapierający dech w piersiach - które miejsce w regionie polecasz, gdzie lubisz wracać i dlaczego właśnie to miejsce jest najlepsze pod słońcem? Opisz je, dołącz zdjęcie i stwórz z nami wakacyjny przewodnik po Kujawach i Pomorzu. Napisz do nas na: poranek@radiopik.pl lub pod numer 602 728 028*. Najciekawsze propozycje nagradzamy! Nagrodą w konkursie jest całodzienne zaproszenie dla rodziny 2+2 na kompleks basenów zewnętrznych i mini park rozrywki w w Zajeździe Fojutowo.*koszt wiadomości SMS zgodnie z obowiązującą taryfą opłat u danego operatora