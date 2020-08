Koronawirus w bydgoskim Ratuszu. 5 sierpnia zakażenie potwierdzono u jednego z pracowników.

- Ta osoba zauważyła u siebie charakterystyczne objawy i natychmiast zgłosiła się do szpitala zakaźnego. Zachowała się bardzo odpowiedzialnie - mówi Adrian Mól, rzecznik kujawsko-pomorskiego wojewody.- Oczywiście powiatowy inspektor jest w kontakcie z bydgoskim Ratuszem, tak zatem te decyzję na pewno będą podejmowane w taki sposób, by ten urząd oczywiście mógł funkcjonować. W tej chwili nie wiemy dokładnie czy ta osoba miała kontakt również z pracownikami innych wydziałów. Trwa postępowanie epidemiologiczne i oczywiście wszelkie osoby, które miały jakikolwiek kontakt z tym panem, które mogą być potencjalnie narażone na zakażenie koronawirusem, będą musiały odbyć kwarantannę - dodał Adrian Mól.- Z powodu stwierdzenia koronawirusa u jednego z pracowników Ratusza, odwołano dzisiejsze posiedzenie komisji ds. śmieci - mówi rzecznik prezydenta Rafała Bruskiego, Marta Stachowiak.– Wszystkie zaplanowane spotkania zostały zawieszone do odwołania. Dotyczy to również posiedzeń komisji Rady Miasta, w tym komisji doraźnych. Wydziały, które obsługują bydgoszczan, funkcjonują bez zmian, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi i reżimie sanitarnym. Takie zasady obowiązują już od kilku miesięcy i żadnych zmian na razie nie przewidujemy – dodaje Marta Stachowiak.Obecnie pozostałe budynki bydgoskiego Urzędu Miasta funkcjonują jak dotychczas. Pierwsze decyzje Sanepidu przypadku koronawirusa w Ratuszu mogą zapaść jeszcze dzisiaj.