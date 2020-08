Marszałkowski medal dla rówieśniczki Niepodległej! [zdjęcia]

Stuletnia Joanna Ziółkowska, najstarsza podopieczna Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce odebrała medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

Medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis honorowani są rówieśnicy Niepodległej, świadkowie odradzającej się ojczyzny. W imieniu marszałka Piotra Całbeckiego, medal wręczył nestorce radny województwa Jacek Gajewski.- Tradycję honorowania medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis najstarszych mieszkańców naszego regionu rozpoczęliśmy z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Medale przyznajemy również dziś, na pamiątkę setnej rocznicy powrotu Kujaw i Pomorza do macierzy. Dziękujemy w ten sposób za świadectwa, proste, osobiste opowieści osób, od których możemy uczyć się naszej historii. Nie można budować przyszłości bez wiedzy o tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. A nasze korzenie to korzenie naszych rodziców, dziadków, pradziadków - mówi marszałek Piotr Całbecki.Pani Joanna pochodzi z wielodzietnej rodziny (była czwartym z jedenaściorga dzieci). Lubiła szydełkować, jej dom pełen był ręcznie haftowanych serwetek. Dziś do jej ulubionych rozrywek należą rozmowy z kolegami i koleżankami z Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce oraz spotkania z rodziną.