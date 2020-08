Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał, łamał kolejne przepisy. Tak przez Pakość jechał 27-letni kierujący oplem. Wpadł w ręce inowrocławskiej „drogówki”. Odpowie za wykroczenia i przestępstwa.

Patrol WRD pełnił służbę (31.07) na terenie Pakości. Około godz. 20.30 policjanci zauważyli opla, który wykonywał niebezpieczne manewry. Kierowca wyprzedzał na przejściu dla pieszych i na najbliższym skrzyżowaniu. Policjanci sygnalizowali kierowcy, by ten się zatrzymał do kontroli. Jadący oplem zbagatelizował to i zaczął uciekać. Rozpoczął się policyjny pościg przez miasto.Jadący oplem uciekając, popełniał kolejne wykroczenia i stwarzał zagrożenie na drodze. Patrol zatrzymał pojazd i 27-letniego mieszkańca Pakości. Podczas przeszukania mężczyzny i jego samochodu, policjanci ujawnili 2 woreczki z suszem. Został on zbadany na zawartość alkoholu i zabronionych środków. Badanie testerem wykazało, że to marihuana.Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Kierują też wniosek o ukaranie do sądu z jednoczesnym orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów. Teraz zatrzymany poniesie konsekwencje złamania przepisów polegających na: niezatrzymaniu się do policyjnej kontroli, wykroczeniach drogowych i posiadaniu narkotyków. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.