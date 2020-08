Kolejny rekordowy dzień pod względem zakażeń koronawirusem

Liczba zakażonych koronawirusem wynosi obecnie 46 346. Zmarło 1721 osób./fot. Pixabay

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 658 osób – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. To trzeci z kolei dzień z najwyższą liczbą przypadków potwierdzonych w ciągu doby od początku epidemii. W sumie odnotowano ponad 46,3 tys. zakażeń.