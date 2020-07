Cały Włocławek zbiera pieniądze na leczenie 10-letniego Kacpra Tesznera. Chłopiec ma złośliwego guza mózgu, jedynym ratunkiem jest terapia w Stanach Zjednoczonych za 4 mln zł.

Zbiórka na leczenie Kacpra jest prowadzona na portalu siepomaga.pl. Na koncie aktualnie nieco ponad pół miliona złotych. Na to, by uzbierać całą kwotę zostało tylko 13 dni.



- Kacperek nie czuje się teraz dobrze. Dzisiaj zaczyna następną chemię. Nadzieją jest mega chemia i trzy autoprzeszczepy - powiedziała mama chłopca Marzena Król-Teszner.



Na leczenie Kacpra w Stanach zbierają wszyscy. Na mieście mnóstwo jest plakatów promujących zbiórkę, komunikaty o niej wyświetlane są w autobusach miejskich, bo mama Kacpra pracuje w MPK.



W sobotę 1 sierpnia we Włocławku będzie kursowała specjalna linia „K”. W autobusach będą zbierane datki na leczenie. Od 15.00 pieniądze na pl. Wolności zbierać będą Morsy Kujawskie. Na facebooku zorganizowano dla Kacpra licytacje. Grupa ma już ponad 11 tysięcy członków. Dołączył także prezydent miasta.



W kwietniu w kilkanaście dni udało się zebrać ponad 4 mln zł na leczenie 10-letniego Mateusza z podtoruńskiego Przysieka. We Włocławku też musi się udać!