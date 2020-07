Fot. Archiwum

Jedni zadowoleni, inni trochę mniej. Absolwenci szkół podstawowych poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogli je sprawdzić przez internet. W szkołach od rana mogą też odbierać zaświadczenia o wynikach.

Uczniowie z Kujaw i Pomorza słabo wypadli w tegorocznym egzaminie ósmoklasisty. Młodzież z naszego regionu uzyskała wyniki niższe od ogólnopolskiej średniej. Centralna Komisja Egzaminacyjnea opublikowała średnie wyniki przeprowadzonego w czerwcu egzaminu ósmoklasisty.



Jeśli chodzi o język polski wyniki uczniów z naszego regionu dają im trzecie miejsce od końca, z matematyki czwarte miejsce od końca, z angielskiego drugie miejsce od końca, a z niemieckiego wypadli najgorzej w kraju.



Do wtorku 4 sierpnia do godz. 15:00 absolwenci mają czas na to, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia. Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia.



W tym roku sesja egzaminacyjna egzaminu ósmoklasisty pierwotnie miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z pandemią koronawirusa przesunięto ją, trwała od 16 do 18 czerwca, a w sesji dodatkowej od 7 do 9 lipca.