Ważny jest czas! Dlatego tak ważna jest pierwsza pomoc

- Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy. To od przypadkowych świadków wypadku zależą szanse na przeżycie poszkodowanej osoby - apelował w Rozmowie Dnia Przemysław Kożan - ratownik medyczny, kierownik stacji pogotowia ratunkowego we Włocławku.

W tzw. łańcuchu przeżycia kluczowy jest czas.- Pierwsza pomoc przedmedyczna jest kluczowa w łańcuchu przeżycia. Żeby ten łańcuch przeżycia istniał muszą być spełnione wszystkie jego ogniwa, a zatem pierwsza pomoc przedmedyczna i szybkie wezwanie pomocy. Wczesne jej udzielenie jest pierwszym ogniwem tego łańcucha i bez niego szansa na wyzdrowienie człowieka i powrót do społeczeństwa jest dużo mniejsza. Musimy zdać sobie sprawę, że walczymy o to, żeby przywrócić człowieka do życia i żeby jak najlepiej funkcjonował w społeczeństwie - powiedział Przemysław Kożan.Pandemia koronawirusa nie zwalnia nas z obowiązku udzielania pierwszej pomocy. Aktualnie nie wykonujemy jednak oddechów ratowniczych, a jedynie rytmiczne uciśnięcia klatki piersiowej.