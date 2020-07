Dni Sępólna Krajeńskiego czas zacząć!

Sępólno Krajeńskie. Fot. Wikipedia

O godzinie 20.00 zainaugurowane zostaną Dni Sępólna Krajeńskiego. Tegoroczna edycja będzie skromniejsza niż zwykle. Wszystko z powodu ograniczeń epidemiologicznych.

Cykl wydarzeń przygotowanych na święto miasta rozpocznie internetowy festiwal - transmisja koncertu w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Występy kapeli podwórkowej oraz pokazy tańców ludowych będzie można śledzić w lokalnych mediach oraz na kanałach internetowych CKiS. Część pierwsza zostanie wyemitowana w piątkowy wieczór o godz. 20:00. Część drugą będzie można zobaczyć w sobotę (1 sierpnia) również o godz 20:00.



W programie Dni Sępólna Krajeńskiego znalazły się również wydarzenia, w których będzie można uczestniczyć na żywo. W sobotę (1 sierpnia) w godzinach 9:00 – 13:00 w Punkcie Informacji Turystycznej odbędzie się akcja plastyczna od hasłem „Sępólno oczami dziecka”. Tego samego dnia o 17:00 na sępoleńskim molo odbędzie się koncert Teresy Werner.



Na niedzielny spektakl na molo zaprasza z kolei Biblioteka Publiczna. Początek widowiska – godzina 15:00. We wtorek (4 sierpnia) na pl. Wolności otwarta zostanie wystawa fotograficzna „Lokalna tradycja w retrospekcji”. Tego samego dnia o 17:00 w bibliotece – spotkanie z dziennikarzem i podróżnikiem Jakubem Poradą.



W piątek (7 sierpnia) o godzinie 16:00 w Centrum Aktywności Społecznej odbędzie się już czwarta edycja Wielkiego Testu z Historii Sępólna Krajeńskiego.



W sobotę (8 sierpnia) o godzinie 10:00 na jeziorze Sępoleńskim rozpoczną się tradycyjne regaty żeglarskie o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Od 10:00 do 18:00 w Centrum Sportu i Rekreacji będzie można oglądać wystawę budowli z klocków LEGO. Tego samego dnia o 17:00 w amfiteatrze na molo rozpocznie się koncert, podczas którego zostaną zaprezentowane największe przeboje operetkowe.



Kulminacją jedenastodniowego świętowania będą uroczystości, które odbędą się w poniedziałek 10 sierpnia, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Wawrzyńca – patrona miasta. O godzinie 9:00 w kościele parafialnym odprawiona zostanie msza w intencji mieszkańców. O 10:30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się natomiast uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której zostanie wręczona nagroda św. Wawrzyńca. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane w Sępólnie Krajeńskim osobom, które w wybitny sposób przysłużyły się promocji miasta.



Nie wszystkie planowane jeszcze zimą wydarzenia zostaną zorganizowane.



- Ze względu na sytuację epidemiczną, w tym roku nie odbędzie się tradycyjny Jarmark Świętego Wawrzyńca oraz koncert finałowy na Stadionie Miejskim. W tym roku gwiazdą wieczoru miał być zespół Kult – informuje Michał Pick z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.



Tegoroczny program obchodów Dni Miasta zawiera prawie 30 pozycji. Organizatorzy zastrzegają jednak, że scenariusz może ulec zmianie. Wszystko jest uzależnione od zmieniających się obostrzeń sanitarnych.



Szczegółowy i aktualny program wydarzeń znajduje się na stronach internetowych między innymi: Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Sportu i Rekreacji, Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego.