Pracownicy UMK, bliżsi i dalsi znajomi wzięli dziś udział w akcji dla pana Sławka z Torunia.

Maratończyk, mors i mąż pracowniczki toruńskiego uniwersytetu w maju zachorował na ostrą białaczkę. Przechodzi chemioterapię i poszukuje genetycznego bliźniaka do przeszczepu szpiku.– Sławek to pasjonat, zawsze pomagał innym osobom, nagle zachorował. 2 miesiące leżał w szpitalu, momentami stan jego był bardzo ciężki – mówił znajomy pana Sławka.– Sławek jest moim przyjacielem i chciałem dla niego tę krew oddać – mówił kolejny znajomy.– Dawca wchodzi do ambulansu, jest rejestrowany, wykonywane jest badanie laboratoryjne, badanie lekarskie i lekarz kwalifikuje do oddania. Pobieramy krew żylną – mówi osoba pobierająca krew.Informacje można znaleźć na stronie UMK i fb profilu „Dla Sławka”.